ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 июля 2022, 13:50

Киев предъявил заммэра Бердянска обвинение за сотрудничество с РФ

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение заместителю мэра Бердянска за сотрудничество с Россией. Власти Незалежной назвали её "псевдозамом", а администрацию, в которой она занимает пост, — "псевдоорганом".

"Псевдозаместитель мэра оккупированного Бердянска уведомлён о подозрении в коллаборационизме. <...> Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи управления СБУ в Запорожской области", — говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.

В ведомстве добавили, что чиновница добровольно согласилась на сотрудничество с ВС РФ, она обеспечивает работу в экономической и финансовой сферах, а также руководит аграрным сектором.

На Украине задумались лишать гражданства за госизмену
На Украине задумались лишать гражданства за госизмену

Как сообщал Лайф, в июне СБУ задержала украинского политолога Михаила Погребинского за госизмену. По оценке специалистов, его заявления и деятельность были направлены на причинение вреда суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Позднее СБУ показала "доказательства госизмены" Погребинского. В их числе — приглашение на эфир программы "Соловьёв Live" журналиста Владимира Соловьёва.

BannerImage

Pixabay

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar