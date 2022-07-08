Киев предъявил заммэра Бердянска обвинение за сотрудничество с РФ
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение заместителю мэра Бердянска за сотрудничество с Россией. Власти Незалежной назвали её "псевдозамом", а администрацию, в которой она занимает пост, — "псевдоорганом".
"Псевдозаместитель мэра оккупированного Бердянска уведомлён о подозрении в коллаборационизме. <...> Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи управления СБУ в Запорожской области", — говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.
В ведомстве добавили, что чиновница добровольно согласилась на сотрудничество с ВС РФ, она обеспечивает работу в экономической и финансовой сферах, а также руководит аграрным сектором.
Как сообщал Лайф, в июне СБУ задержала украинского политолога Михаила Погребинского за госизмену. По оценке специалистов, его заявления и деятельность были направлены на причинение вреда суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Позднее СБУ показала "доказательства госизмены" Погребинского. В их числе — приглашение на эфир программы "Соловьёв Live" журналиста Владимира Соловьёва.
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