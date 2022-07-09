Рогов сообщил, что над Мелитополем сбили ударно-разведывательный беспилотник

"Подробности сегодняшних взрывов в Мелитополе: в небе над городом ПВО России сбила ударно-разведывательный БПЛА противника. Произошло это около хлебокомбината. Боевики Зеленского вслед за газом хотят лишить мирных жителей и хлеба. Слава Богу и ПВО России", — написал Рогов в телеграм-канале.

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ повредили газопровод в Запорожской области, в результате чего на неконтролируемой Киевом территории пропал газ. В этой связи власти региона попросили у России помощи. По словам главы администрации региона Евгения Балицкого, повреждений газопровода нет, что говорит о намеренном отключении прокачки топлива со стороны Украины.