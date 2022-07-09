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Регион
Опубликовано 9 июля 2022, 12:25
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Рогов сообщил, что над Мелитополем сбили ударно-разведывательный беспилотник

Над Мелитополем сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Над Мелитополем сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Российскими средствами противовоздушной обороны над Мелитополем был сбит ударно-разведывательный беспилотник. Об этом сообщил представитель местной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

"Подробности сегодняшних взрывов в Мелитополе: в небе над городом ПВО России сбила ударно-разведывательный БПЛА противника. Произошло это около хлебокомбината. Боевики Зеленского вслед за газом хотят лишить мирных жителей и хлеба. Слава Богу и ПВО России", — написал Рогов в телеграм-канале.

  • Над Мелитополем сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник. Фото © Telegram / Владимир Рогов
    Над Мелитополем сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник. Фото © Telegram / Владимир Рогов
  • Над Мелитополем сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник. Фото © Telegram / Владимир Рогов
    Над Мелитополем сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Над Мелитополем сбили украинский ударно-разведывательный беспилотник. Фото © Telegram / Владимир Рогов

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Оксана Попова
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