Киев разразился гневной тирадой из-за планов США ввести надзор за поставками оружия ВСУ

Требование члена Конгресса США Виктории Спартц создать механизм контроля за поставками вооружения в Незалежную представляет собой подрыв механизма оказания военной помощи, а также попытку использовать в американской политике нарративы российской пропаганды. Такое мнение высказал представитель украинского МИД Олег Николенко.

"На фоне масштабной поддержки особенно контрастируют последние действия и заявления члена Конгресса США Виктории Спартц. Они являются неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды про якобы существующие связи руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США. Член Конгресса также должна прекратить подрывать существующие механизмы предоставления США военной помощи для Украины", — написал Николенко в соцсетях.

Дипломат заверил, что украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнёрами, предоставляя им "исчерпывающую информацию об использовании техники". Он также подчеркнул, что такого рода заявления особенно циничны, учитывая украинское происхождение Спартц. По его мнению, член Конгресса таким образом пытается заработать дополнительный политический капитал.