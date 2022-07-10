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Опубликовано 10 июля 2022, 05:18
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На Украине заявили о бесполезности "Железного купола" против российских ракет

Глава Минобороны Украины Резников заявил о бесполезности ПРО "Железный купол" против ракет РФ

Разработанная в Израиле система противоракетной обороны "Железный купол" не подходит Украине, так как не защищает от крылатых и баллистических российских ракет. Такое заявление сделал министр обороны Незалежной Алексей Резников.

"Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100%. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает", — сказал он в ходе онлайн-конференции Forbes "Строим вместе".

Соответствующий вывод Резников сделал после общения с производителями этих систем. Он уточнил, что "Железный купол" может защитить только от "медленных ракет на низких высотах с лёгким поражением", которые были сделаны, "по существу, в гаражах". Министр считает, что Незалежной необходимо развивать собственную систему ПВО и ПРО или же получать её от партнёров.

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Напомним, что ранее украинский посол в Израиле Евгений Корнейчук заявил о желании Киева купить систему ПВО "Железный купол". По его словам, Киев нуждается именно в приобретении этой системы, причём речь не о призывах к благотворительности: власти Украины готовы за вооружение заплатить.

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Оксана Попова
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