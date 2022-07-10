На Украине заявили о бесполезности "Железного купола" против российских ракет

Разработанная в Израиле система противоракетной обороны "Железный купол" не подходит Украине, так как не защищает от крылатых и баллистических российских ракет. Такое заявление сделал министр обороны Незалежной Алексей Резников.

"Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100%. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает", — сказал он в ходе онлайн-конференции Forbes "Строим вместе".

Соответствующий вывод Резников сделал после общения с производителями этих систем. Он уточнил, что "Железный купол" может защитить только от "медленных ракет на низких высотах с лёгким поражением", которые были сделаны, "по существу, в гаражах". Министр считает, что Незалежной необходимо развивать собственную систему ПВО и ПРО или же получать её от партнёров.