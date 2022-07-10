Стало известно об интересе ещё одного клуба к Криштиану Роналду

По данным источника, агент Жорже Мендеш уже пообщался с советником президента парижан Луисом Кампосом. Отметим, что если трансфер осуществится, то Роналду окажется в одной команде с аргентинцем Лионелем Месси.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду уже этим летом хочет покинуть "Манчестер Юнайтед". Форвард остался недоволен последними результатами МЮ и тем, что команда не попала в Лигу чемпионов на следующий сезон. Интерес к футболисту проявляют итальянская "Рома", испанская "Барселона" и ряд других команд. Сам Роналду по семейным обстоятельствам не полетел с "Манчестер Юнайтед" на предсезонное турне в Таиланд.