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Регион
Опубликовано 10 июля 2022, 09:24

Стало известно об интересе ещё одного клуба к Криштиану Роналду

Агент Криштиану Роналду провёл переговоры с ПСЖ

Агент португальского нападающего Криштиану Роналду провёл переговоры о возможном переходе игрока в ПСЖ. Об этом пишет журналист Педру Алмейда.

По данным источника, агент Жорже Мендеш уже пообщался с советником президента парижан Луисом Кампосом. Отметим, что если трансфер осуществится, то Роналду окажется в одной команде с аргентинцем Лионелем Месси.

Президент "Барселоны" обсудил возможный переход Криштиану Роналду с его агентом
Президент "Барселоны" обсудил возможный переход Криштиану Роналду с его агентом

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду уже этим летом хочет покинуть "Манчестер Юнайтед". Форвард остался недоволен последними результатами МЮ и тем, что команда не попала в Лигу чемпионов на следующий сезон. Интерес к футболисту проявляют итальянская "Рома", испанская "Барселона" и ряд других команд. Сам Роналду по семейным обстоятельствам не полетел с "Манчестер Юнайтед" на предсезонное турне в Таиланд.

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Шамиль Гаджиев
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