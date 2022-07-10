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Опубликовано 10 июля 2022, 19:32

Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля

Совет Госдумы 11 июля рассмотрит предложение о проведении внеочередного заседания нижней палаты парламента в связи с тем, что "накопились вопросы, требующие неотложного решения". Об этом сообщается в думском телеграм-канале.

"11 июля в 10:00 состоится внеочередное заседание Совета Государственной думы. Один из вопросов повестки Совета — проведение <...> внеочередного пленарного заседания ГД: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля", — говорится в сообщении.

Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что "накопились вопросы, требующие неотложного решения". Кроме того, будут рассмотрены правительственные инициативы.

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Ранее Лайф спросил у депутатов Госдумы, где они проведут летний отпуск. Сообщалось, что первое заседание осенней сессии запланировано аж на 13 сентября. Однако теперь, судя по всему, устроить длительный отпуск парламентариям не удастся.

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ТАСС / Новодережкин Антон

Григорий Воронцов
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