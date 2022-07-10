Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля

Совет Госдумы 11 июля рассмотрит предложение о проведении внеочередного заседания нижней палаты парламента в связи с тем, что "накопились вопросы, требующие неотложного решения". Об этом сообщается в думском телеграм-канале.

"11 июля в 10:00 состоится внеочередное заседание Совета Государственной думы. Один из вопросов повестки Совета — проведение <...> внеочередного пленарного заседания ГД: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля", — говорится в сообщении.

Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что "накопились вопросы, требующие неотложного решения". Кроме того, будут рассмотрены правительственные инициативы.