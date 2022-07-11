Главу района в Запорожье хотели расстрелять или взорвать гранатой

Главу Мелитопольского района Андрея Сигуту хотели убить, обстреляв его дом или бросив гранату. Об этом сообщил телеканалу "Россия 24" замначальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов.

"Сигута должен был быть ликвидирован либо выстрелом, либо броском гранаты или зажигательной смеси, если бы он вышел на шум. Наши сотрудники зафиксировали отверстия от выстрелов, где находится его квартира", — пояснил он.

По его словам, диверсант входил в украинскую группировку, руководство которой находится на контролируемой Киевом территории. Селиванов добавил, что некоторые организаторы покушения уже установлены и задержаны, а кто-то находится в розыске. Идёт работа, чтобы ликвидировать всю преступную цепочку, сам Сигута в полной безопасности.