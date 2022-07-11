Эрдоган после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после беседы с российским лидером Владимиром Путиным провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Темы были те же: урегулирование конфликта на Украине и создание коридора для доставки зерна на мировой рынок по Чёрному морю.
"Эрдоган в разговоре с президентом Зеленским обсудил войну на Украине и вопросы создания безопасных коридоров экспорта зерновых через Чёрное море", — сообщила администрация турецкого лидера в "Твиттере".
Ранее сегодня сообщалось, что Путин и Эрдоган в ходе телефонной беседы обсудили активизацию экономического сотрудничества и обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море и экспорта зерна.
Laurent Van der Stockt for Le Monde/Getty Images, Gal Schweizer/LatinContent via Getty Images