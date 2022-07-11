Эрдоган после разговора с Путиным позвонил Зеленскому

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после беседы с российским лидером Владимиром Путиным провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Темы были те же: урегулирование конфликта на Украине и создание коридора для доставки зерна на мировой рынок по Чёрному морю.

"Эрдоган в разговоре с президентом Зеленским обсудил войну на Украине и вопросы создания безопасных коридоров экспорта зерновых через Чёрное море", — сообщила администрация турецкого лидера в "Твиттере".