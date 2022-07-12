Защитник "Антальяспора" Кудряшов подтвердил завершение карьеры в сборной России
Защитник турецкого клуба "Антальяспора" Фёдор Кудряшов завершил карьеру в сборной России по футболу. Об этом сообщается на сайте РФС.
"Никогда не забуду те эмоции, которые испытывал, выходя на поле в футболке национальной команды. Благодарен всем тем, с кем играл и работал в сборной все эти годы. Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам: они давали нам дополнительные силы и создавали на трибунах незабываемую атмосферу", — заявил Кудряшов.
Он добавил, что мечтал сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Выступление на турнире могло бы стать для него великолепным завершением карьеры в сборной.
Защитник выступал за сборную России с 2016 года, проведя в её составе 48 матчей. На ЧМ-2018 он помог национальной команде дойти до четвертьфинала. В ноябре 2021-го автогол Кудряшова в концовке матча против Хорватии (0:1) не позволил сборной занять первое место в своей группе отборочного турнира ЧМ-2022.
Ранее ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций. Ожидается, что в сентябре подопечные Валерия Карпина сыграют два товарищеских матча. Одним из соперников может стать команда Ирана.
РФС