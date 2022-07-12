Защитник "Антальяспора" Кудряшов подтвердил завершение карьеры в сборной России

Защитник турецкого клуба "Антальяспора" Фёдор Кудряшов завершил карьеру в сборной России по футболу. Об этом сообщается на сайте РФС.

"Никогда не забуду те эмоции, которые испытывал, выходя на поле в футболке национальной команды. Благодарен всем тем, с кем играл и работал в сборной все эти годы. Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам: они давали нам дополнительные силы и создавали на трибунах незабываемую атмосферу", — заявил Кудряшов.

Он добавил, что мечтал сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Выступление на турнире могло бы стать для него великолепным завершением карьеры в сборной.

Защитник выступал за сборную России с 2016 года, проведя в её составе 48 матчей. На ЧМ-2018 он помог национальной команде дойти до четвертьфинала. В ноябре 2021-го автогол Кудряшова в концовке матча против Хорватии (0:1) не позволил сборной занять первое место в своей группе отборочного турнира ЧМ-2022.