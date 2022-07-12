Вассерман: Киев готов уложить страну под кого угодно в любой позе политической Камасутры

Объединение Украины с Польшей воссоздаст Речь Посполитую в прежнем формате. В результате поляки станут хозяевами, а украинцы — гражданами второго или третьего сорта, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. И всё ради стремления доказать, что Украина не Россия, подчеркнул он в беседе с РИА ФАН.

"Для того чтобы доказать, что Украина не Россия, киевское руководство готово уложить свою страну под кого угодно в любой позе политической Камасутры", — сказал он.

Депутат подчеркнул, что Польша не принимает законов, которые позволяют гражданам Украины пребывать у себя на схожих основаниях и иметь подобные права. И в результате получится так, что поляки на территории "будут хозяевами, а украинцы — имуществом".