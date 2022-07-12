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Опубликовано 12 июля 2022, 11:19

Вассерман: Киев готов уложить страну под кого угодно в любой позе политической Камасутры

Вассерман: Закон об особом статусе поляков на Украине приведёт к воссозданию Речи Посполитой

Объединение Украины с Польшей воссоздаст Речь Посполитую в прежнем формате. В результате поляки станут хозяевами, а украинцы — гражданами второго или третьего сорта, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. И всё ради стремления доказать, что Украина не Россия, подчеркнул он в беседе с РИА ФАН.

"Для того чтобы доказать, что Украина не Россия, киевское руководство готово уложить свою страну под кого угодно в любой позе политической Камасутры", — сказал он.

Депутат подчеркнул, что Польша не принимает законов, которые позволяют гражданам Украины пребывать у себя на схожих основаниях и иметь подобные права. И в результате получится так, что поляки на территории "будут хозяевами, а украинцы — имуществом".

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Ранее Владимир Зеленский внёс в Раду закон об особом статусе граждан Польши на Украине. Согласно документу, у двух народов будут равные права на территории страны.

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ТАСС / Николай Галкин

Евгения Колесникова
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