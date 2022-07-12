В Госдуме обозначили реальные шаги для обеспечения технологического суверенитета в АПК

В Государственной думе прошёл круглый стол "Обеспечение технологического суверенитета России в АПК", организованный двумя профильными комитетами — по аграрным вопросам и по промышленности и торговле. Помимо депутатов в обсуждении участвовали замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, президент Cognitive Technologies Ольга Ускова, представители Минсельхоза России, агропредприятий, заводов, региональной власти, разработчики высоких технологий для АПК, научные, экспертные и другие организации.

Были предложены меры и мероприятия, необходимые для обеспечения технологического суверенитета России.

Подготовка и ведение списка критически значимых технологий для АПК

Для чёткого понимания уровня технологического суверенитета страны в АПК, его сравнения с уровнем ведущих зарубежных государств, понимания направлений дальнейшего развития необходимо актуализировать, систематизировать, а также системно и планомерно развивать и поддерживать список критически значимых технологий.

Господдержка стратегических технологических направлений АПК

Для обеспечения технологического лидерства России на мировом рынке АПК необходимо разработать комплекс мер по развитию и господдержке стратегических направлений четвёртой промышленной революции: искусственного интеллекта, bigdata, интернета вещей и других.

Использование новых технологий позволяет перейти к принципиально новому уровню управления, существенно повысить эффективность агрохозяйств.

"У нас есть талантливые разработчики, преданные своей стране, способные решать самые сложные задачи. Но здесь нужна господдержка, государство должно слушать бизнес, примеров выстраивания таких кооперационных связей сегодня всё больше и больше. Мы можем на равных конкурировать с ведущими игроками на международном рынке", — отметила представитель Комитета ГД РФ по промышленности и торговле Мария Василькова.

Член Комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по промышленности и торговле Мария Василькова. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Повышение эффективности взаимодействия участников отрасли АПК

Участники круглого стола сочли, что для повышения эффективности реализации импортозамещения необходима практика объединения участников отрасли на одной площадке.

"Мы в рамках партийного проекта "Сделай своё" планируем собрать ведущие российские компании, занимающиеся импортозамещением. Многие аграрии не могут найти отечественных разработчиков для АПК, производящих необходимую для них продукцию", — указала зампредседателя Комитета ГД РФ по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Удачным примером такого отраслевого объединения является создание ассоциации "Интерагротех", объединившей сельхозтоваропроизводителей, разработчиков программного обеспечения, производителей электроники, техники и комплектующих для выработки совместных решений, локализации импортозамещения зарубежной продукции (в первую очередь — компонентной базы, используемой в сельхозтехнике), создания и внедрения революционных технологий, взаимодействия с государством.

Поддержка и регулирование сквозных проектов

Одним из основных инструментов обеспечения технологического суверенитета России в сфере сельского хозяйства, по мнению участников обсуждения, является Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2021 г. № 1619 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским компаниям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с внедрением российской продукции радиоэлектронной промышленности (о сквозных проектах)".

Под сквозным проектом понимается полный цикл работ по разработке инновационной продукции, который включает проведение исследований и разработок, организацию производства, создание встроенного ПО, адаптацию существующего софта и вывод продукции на рынок. Соответствующие заявленным критериям сквозные проекты могут рассчитывать на прямые государственные субсидии в объёме до четырёх миллиардов рублей в год. Так, в рамках программы сквозных проектов Петербургский тракторный завод планирует представить к 2024 году 10 тысяч беспилотных тракторов на базе модели "Кировец" К-7М для нужд страны.

Однако в этой зоне есть ряд законодательных проблем.

"Ранее у нас при введении в производство инновационной продукции переход в серию практически не осуществлялся. В Постановлении Правительства РФ № 1619 опытные партии — это лишь несколько сотен изделий, это не переход в серию. Серийное производство — это десятки тысяч", — отметила президент Cognitive Technologies Ольга Ускова.

Президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова. Фото © ТАСС / Александр Щербак

По словам директора Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Ильи Массуха, сегодня в России есть интересные и перспективные продукты и решения.

"Их необходимо без задержек вводить в производство. Сейчас уникальное окно возможностей. Главное — не упустить момент", — заключил он.

Вопросы законодательного регулирования движения беспилотной сельхозтехники

Сегодня в России на полях полным ходом работает беспилотная техника, причём в ближайшее время ожидается появление отечественных автопилотов старших уровней автономности. Для этого необходимо заблаговременно подготовить соответствующее законодательное обеспечение, чтобы обеспечить бесперебойный характер процесса внедрения умной сельхозтехники.

Законодательное регулирование лизинговых схем

Участники обсуждения указали, что большую важность в обеспечении технологического суверенитета России играет комплекс мер по совершенствованию правил льготного лизинга для покупателей сельскохозяйственной техники.

X Международная аграрная выставка "АгроэкспоКрым". Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Увеличение процентной ставки по льготному лизингу позволяет высокотехнологичным продуктам и цифровым решениям получить поддержку государства на внедрение и масштабировать на страну наиболее перспективные проекты российских разработчиков. Что в итоге обеспечит агрохозяйства передовыми технологиями, существенно увеличит их эффективность.

Однако в постановлении правительства, регулирующем эту сферу, существует ряд проблем, требующих оперативного реагирования, изменения и подготовки соответствующих законодательных и нормативно-правовых актов. В частности, на этапе внедрения нового продукта необходима возможность его апробации максимальным числом конечных потребителей, для этого следует частично компенсировать их затраты в ограниченный по времени период продвижения этих продуктов на рынок.

Также предложено прекратить лизинговую поддержку зарубежных решений.

Введение KPI при разработке отраслевых стандартов

По мнению участников обсуждения, существующие сегодня сроки разработки отраслевых технологических стандартов чрезвычайно велики, достигают нескольких лет.

"Нам нужно ввести временные KPI", — считает Мария Василькова.

Механизм контроля за реализацией решений

Предложения от участников отрасли по формированию комплекса мер по обеспечению технологического суверенитета в АПК принимаются ещё в течение недели, после чего будет сформирован итоговый перечень мер, сроки их реализации. Для этого было решено создать рабочую группу с участием представителей профильных думских комитетов, министерств и участников отрасли АПК.