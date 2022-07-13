ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 июля 2022, 00:32

ВСУ обстреляли Луганск девятью ракетами американской РСЗО HIMARS

В ЛНР сообщили, что Вооружённые силы Украины выпустили по Луганску девять ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. О жертвах и разрушениях не говорится.

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 23:35 с направления населённого пункта Артёмовск (Бахмут) по населённому пункту Луганск с применением РСЗО HIMARS (девять ракет)", — говорится в сообщении.

Взрывы раздались в районе села Александровка и посёлка Металлист. К северу от Луганска возник крупный пожар, который больше часа сопровождался грохотом разрывов, по частоте и характеру похожих на детонацию боеприпасов, передал корреспондент ТАСС.

ВСУ совершили массированный удар по военной части ПВО в Луганске
ВСУ совершили массированный удар по военной части ПВО в Луганске

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что несколько украинских ракет при обстреле Луганска достигли цели. Сейчас небо над городом контролируется резервными силами.

Как сообщал Лайф, об обстреле Луганска стало известно около полуночи 13 июля. Сообщалось о серии взрывов на окраине города, а также о сработавшей системе ПВО. Также, предположительно, была сбита одна ракета "Точка-У".

BannerImage

ТАСС / Zuma

Светлана Шумакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar