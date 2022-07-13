ВСУ обстреляли Луганск девятью ракетами американской РСЗО HIMARS

В ЛНР сообщили, что Вооружённые силы Украины выпустили по Луганску девять ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. О жертвах и разрушениях не говорится.

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 23:35 с направления населённого пункта Артёмовск (Бахмут) по населённому пункту Луганск с применением РСЗО HIMARS (девять ракет)", — говорится в сообщении.

Взрывы раздались в районе села Александровка и посёлка Металлист. К северу от Луганска возник крупный пожар, который больше часа сопровождался грохотом разрывов, по частоте и характеру похожих на детонацию боеприпасов, передал корреспондент ТАСС.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что несколько украинских ракет при обстреле Луганска достигли цели. Сейчас небо над городом контролируется резервными силами.