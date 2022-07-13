В ДНР предрекли крах концепции "великой Украины"

Замминистра информации ДНР Артём Ольхин прокомментировал найденные в Мариуполе украинские агитплакаты для школьников, на которых Киев обозначил Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области РФ как свои территории. Ольхин считает, что такие аппетиты приведут Незалежную к неминуемой гибели.

По его словам, Киев подтверждает намерения отобрать ряд территорий у России в том числе и обстрелами Курской, Белгородской, Брянской областей. Ольхин подчеркнул, что те, кто формировал идею "политического украинства" и прилагал усилия, чтобы оно появилось, специально вкладывали туда конфликтные концепты.

"Им нужна была почва для того, чтобы украинцы или те, кто считает себя таковыми, были готовы к боевым действиям против России", — подчеркнул замминистра информации ДНР в беседе с телеканалом "360".

Как считает Ольхин, Украина бы просуществовала дольше, если бы не этот самый концепт, однако сегодня "мы являемся свидетелями её окончательного демонтажа".

"На самом деле эта практика (готовность убивать русских. — Прим. Лайфа) порочная и больная. Ничего хорошего самой Украине она не сулит", — добавил он.

По его мнению, спецоперация должна завершиться победой и разгромом киевского режима и "обратной интеграцией конгломерата русских людей в общерусское пространство".