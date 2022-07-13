Отсидевший в РФ украинец так не хотел возвращаться на родину, что сбежал перед депортацией
Отсидевший в РФ украинец сбежал перед депортацией, сделав подкоп
В Воронежской области 34-летний украинец сбежал через подкоп из центра временного содержания, откуда его должны были депортировать на родину. Однако полицейским удалось поймать злоумышленника. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Уроженец Незалежной честно отсидел срок за кражу в Воронежской области, после окончания заключения его должны были отправить на Украину, но мужчине это, по всей видимости, пришлось не по душе. Злоумышленника разместили в Центре временного содержания иностранных граждан в селе Старая Ведуга, в какой-то момент мужчина вышел на балкон второго этажа центра и спрыгнул вниз. Сделав подкоп под забором, он сбежал. Причём увильнуть украинцу удалось благодаря тому, что место, где он рыл землю, не находилось под видеонаблюдением. Указывается, что центр в тот момент охраняли прапорщик и четыре сотрудника ЧОПа. Поймали злоумышленника только через сутки на авторазборке в Воронеже.
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ТАСС / Зураб Джавахадзе