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Опубликовано 13 июля 2022, 08:41
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Отсидевший в РФ украинец так не хотел возвращаться на родину, что сбежал перед депортацией

Отсидевший в РФ украинец сбежал перед депортацией, сделав подкоп

В Воронежской области 34-летний украинец сбежал через подкоп из центра временного содержания, откуда его должны были депортировать на родину. Однако полицейским удалось поймать злоумышленника. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Уроженец Незалежной честно отсидел срок за кражу в Воронежской области, после окончания заключения его должны были отправить на Украину, но мужчине это, по всей видимости, пришлось не по душе. Злоумышленника разместили в Центре временного содержания иностранных граждан в селе Старая Ведуга, в какой-то момент мужчина вышел на балкон второго этажа центра и спрыгнул вниз. Сделав подкоп под забором, он сбежал. Причём увильнуть украинцу удалось благодаря тому, что место, где он рыл землю, не находилось под видеонаблюдением. Указывается, что центр в тот момент охраняли прапорщик и четыре сотрудника ЧОПа. Поймали злоумышленника только через сутки на авторазборке в Воронеже.

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ТАСС / Зураб Джавахадзе

Евгения Колесникова
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