Отсидевший в РФ украинец так не хотел возвращаться на родину, что сбежал перед депортацией

Уроженец Незалежной честно отсидел срок за кражу в Воронежской области, после окончания заключения его должны были отправить на Украину, но мужчине это, по всей видимости, пришлось не по душе. Злоумышленника разместили в Центре временного содержания иностранных граждан в селе Старая Ведуга, в какой-то момент мужчина вышел на балкон второго этажа центра и спрыгнул вниз. Сделав подкоп под забором, он сбежал. Причём увильнуть украинцу удалось благодаря тому, что место, где он рыл землю, не находилось под видеонаблюдением. Указывается, что центр в тот момент охраняли прапорщик и четыре сотрудника ЧОПа. Поймали злоумышленника только через сутки на авторазборке в Воронеже.