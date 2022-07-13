На Украине признали, что выжить без финансовой поддержки Запада невозможно

Западу нужно каждый месяц выплачивать Украине по девять миллиардов долларов, чтобы Киев покрыл дефицит бюджета. Об этом сообщает Financial Times.

"Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно", — подчеркнул советник украинского лидера Олег Устенко, слова которого приводятся в материале.

Украине нужна конкретная сумма для выживания. Дело в том, что прекращение экспорта зерна и стали лишило страну прежней валютной выручки. Следовательно, девять миллиардов долларов нужны Незалежной для выживания. Кроме того, Киеву приходится сжигать собственные валютные резервы в ускоренном режиме, ведь ЦБ покупает гособлигации для восполнения дефицита финансирования.