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Опубликовано 13 июля 2022, 09:25

На Украине признали, что выжить без финансовой поддержки Запада невозможно

FT: Украине нужно получать от Запада $9 млрд ежемесячно, чтобы восполнить дефицит бюджета

Западу нужно каждый месяц выплачивать Украине по девять миллиардов долларов, чтобы Киев покрыл дефицит бюджета. Об этом сообщает Financial Times.

"Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно", — подчеркнул советник украинского лидера Олег Устенко, слова которого приводятся в материале.

Украине нужна конкретная сумма для выживания. Дело в том, что прекращение экспорта зерна и стали лишило страну прежней валютной выручки. Следовательно, девять миллиардов долларов нужны Незалежной для выживания. Кроме того, Киеву приходится сжигать собственные валютные резервы в ускоренном режиме, ведь ЦБ покупает гособлигации для восполнения дефицита финансирования.

Пушков усомнился в возможностях Запада поддерживать Киев
Пушков усомнился в возможностях Запада поддерживать Киев

Ранее Германия заблокировала пакет помощи для Киева на €9 млрд. Его выдачу согласовали на саммите ЕС в конце июня. По данным СМИ, глава Минфина страны Кристиан Линднер не одобряет планы Еврокомиссии выделять помощь Украине за счёт общего европейского долга, как это уже было во время пандемии.

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Евгения Колесникова
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