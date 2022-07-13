На Украине признали, что выжить без финансовой поддержки Запада невозможно
FT: Украине нужно получать от Запада $9 млрд ежемесячно, чтобы восполнить дефицит бюджета
Западу нужно каждый месяц выплачивать Украине по девять миллиардов долларов, чтобы Киев покрыл дефицит бюджета. Об этом сообщает Financial Times.
"Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно", — подчеркнул советник украинского лидера Олег Устенко, слова которого приводятся в материале.
Украине нужна конкретная сумма для выживания. Дело в том, что прекращение экспорта зерна и стали лишило страну прежней валютной выручки. Следовательно, девять миллиардов долларов нужны Незалежной для выживания. Кроме того, Киеву приходится сжигать собственные валютные резервы в ускоренном режиме, ведь ЦБ покупает гособлигации для восполнения дефицита финансирования.
Ранее Германия заблокировала пакет помощи для Киева на €9 млрд. Его выдачу согласовали на саммите ЕС в конце июня. По данным СМИ, глава Минфина страны Кристиан Линднер не одобряет планы Еврокомиссии выделять помощь Украине за счёт общего европейского долга, как это уже было во время пандемии.
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