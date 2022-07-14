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Регион
Опубликовано 14 июля 2022, 09:05

В Танзании люди начали умирать от неизвестной болезни

Citizen: Более десяти жителей Танзании заразились неизвестной болезнью

Более десяти жителей Танзании заразились неизвестной болезнью, для неё характерно кровотечение из носа. Уже есть умершие, заявил глава медицинской службы страны Айфело Сичвале.

"По состоянию на 12 июля было всего 11 пациентов, трое из которых умерли", — приводит его слова издание Citizen.

Сичвале рассказал, что вспышка зафиксирована в области Линди. В одну из больниц этого города с 5 по 7 июля доставили пациентов, которые жаловались на лихорадку, усталость, кровотечение из носа, а также головную боль.

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан заявила, что болезнь связана с последствием деградации окружающей среды. Переносчиками недуга могут стать некоторые виды диких животных, которые обитают рядом с людьми.

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А ранее вирусолог Пётр Чумаков заявил об угрозе распространения смертельного вируса чёрной оспы. Он отметил, что вирус рассматривался в качестве биологического оружия. И поэтому в США есть его запасы в качестве потенциального биооружия.

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Евгения Колесникова
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