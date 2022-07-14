The Hill назвала три пути Путина после спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин может начать военную кампанию, создать альтернативу ООН или заняться укреплением власти в стране. Как считает профессор Балтиморского университета Дэвид Лингельбах, именно этими тремя путями может пойти глава РФ после завершения спецоперации на Украине.

"Российский лидер может "начать военную кампанию" или попытаться создать альтернативу ООН. Третий вариант — будет укреплять власть внутри страны", — написал Лингельбах в газете The Hill.

Лингельбах отметил прочное положение Путина на фоне нынешних обстоятельств. Так, подчеркнул он, спецоперация на Украине проходит успешно, а рубль стал сильнее, чем когда-либо, начиная с февраля 2020 года. Кроме того, рейтинг Путина постоянно растёт.

"Самое главное, сейчас, по-видимому, нет жизнеспособной альтернативы Путину как российскому лидеру, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Нет никого, кто в глазах российской общественности может сделать Россию сильнее", — подчеркнул профессор.