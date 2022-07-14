ПСЖ хочет продлить контракт с Лионелем Месси до 2024 года
Футбольный клуб ПСЖ рассчитывает продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси до 2024 года, сообщает издание Marca.
Боссы парижан готовы предложить новое соглашение аргентинцу, даже несмотря на не самый удачный первый сезон в его исполнении. В клубе уверены, что Месси адаптируется к французскому чемпионату и начнёт показывать совсем другой уровень игры. Сам нападающий пока не готов говорить о своём будущем и будет принимать решение после чемпионата мира в Катаре.
Отметим, что контракт Лионеля Месси с ПСЖ действует до 2023 года. В прошлом сезоне аргентинец провёл в составе парижан 34 матча, в которых забил 11 голов и 15 результативных передач.
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