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Регион
Опубликовано 14 июля 2022, 08:33

ПСЖ хочет продлить контракт с Лионелем Месси до 2024 года

Футбольный клуб ПСЖ рассчитывает продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси до 2024 года, сообщает издание Marca.

Боссы парижан готовы предложить новое соглашение аргентинцу, даже несмотря на не самый удачный первый сезон в его исполнении. В клубе уверены, что Месси адаптируется к французскому чемпионату и начнёт показывать совсем другой уровень игры. Сам нападающий пока не готов говорить о своём будущем и будет принимать решение после чемпионата мира в Катаре.

Месси после разгрома итальянцев заявил о готовности играть с кем угодно
Месси после разгрома итальянцев заявил о готовности играть с кем угодно

Отметим, что контракт Лионеля Месси с ПСЖ действует до 2023 года. В прошлом сезоне аргентинец провёл в составе парижан 34 матча, в которых забил 11 голов и 15 результативных передач.

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Getty Images / Jose Breton / Pics Action / NurPhoto

Шамиль Гаджиев
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