ПСЖ хочет продлить контракт с Лионелем Месси до 2024 года

Боссы парижан готовы предложить новое соглашение аргентинцу, даже несмотря на не самый удачный первый сезон в его исполнении. В клубе уверены, что Месси адаптируется к французскому чемпионату и начнёт показывать совсем другой уровень игры. Сам нападающий пока не готов говорить о своём будущем и будет принимать решение после чемпионата мира в Катаре.