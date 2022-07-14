Бывшая администрация музея в Бердянске похитила шедевры русских художников

Бывшие руководители и спонсоры музея в Бердянске вынесли работы русских художников: Куинджи, Врубеля, Айвазовского, Репина, Коровина и других. Стены галереи опустели ещё в первые месяцы проведения спецоперации на Украине, пишет телеканал "Звезда".

Причём похищение готовилось тщательно: злоумышленники развернули в пол камеру видеонаблюдения и закрыли её бумагой, чтобы скрыть обзор. В результате опустело четыре зала музея. По словам экспертов, стоимость при продаже на аукционе только одной из пропавших картин — "Бури на море" Айвазовского — может составлять от 300 тысяч долларов. Хотя в мире искусства подобные картины не имеют цены.

"Например, Репин — это достояние нации, картину невозможно продать, она не имеет цены, это достояние народа, она единственная на земле", — подчеркнул директор музея Арсений Мироненко.

Как сообщили оперативники, похитители свернули холсты и пытались вывезти их на подконтрольную Киеву территорию, поэтому всё ещё есть надежда на то, что работы сохранились. Сейчас правоохранители проводят оперативно-следственные действия. Не исключено, что работы по-прежнему находятся в городе. Теперь музей откроется только после инвентаризации.