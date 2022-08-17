"Летом это издевательство": Вернут ли в России масочный режим Роспотребнадзор рекомендовал возобновить ношение масок в регионах с высоким уровнем заболеваемости. 17 августа, 08:54 Обложка © Shutterstock

Возвращение масочного режима в России пока не имеет практического смысла, заявил в интервью Лайфу доктор медицинских наук и практикующий врач Антон Ершов. Напомним, 16 августа 2022 года Роспотребнадзор рекомендовал носить медицинские маски в регионах, где еженедельно выявляется от 50 новых случаев инфицирования на 100 тысяч населения. За минувшую неделю этот показатель в целом по России составил почти 120 случаев на 100 тысяч населения. 17 августа за сутки выявили более 33 тысяч заражений, это самый высокий показатель с 20 марта. Ранее вернуться к повсеместному введению антиковидных мер призвал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

— На больших выборках азиатских стран, где исследовали сотни миллионов населения, было доказано, что масочный режим имеет смысл тогда, когда его соблюдает более 90% населения. Летом это звучит как издевательство, — подчеркнул Антон Ершов.

Похожего мнения придерживается вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Национального медицинского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он считает, что в целом предложение ВОЗ правильное, поскольку в мире наблюдается подъём заболеваемости ковидом, но вряд ли люди будут строго соблюдать даже требование носить маски, а просто рекомендация делать это вообще не даёт никакого эффекта.

— В принципе, масочный режим целесообразен, но практика показала, что он действует очень слабо у нас, — заявил учёный.

Напомним, 13 июля 2022 года в России выявили без малого четыре тысячи новых случаев заболевания ковидом. Столь высокие показатели были до этого лишь в начале июня. Этот подъём связывают с распространением подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5. Именно на них сейчас приходится больше всего заражений в мире.

Вирусологи установили, что у этих подвариантов есть определённые мутации в S-белке (знаменитом коронавирусном "шипе") и это делает их довольно похожими на исходный уханьский вариант. Кроме того, у ВА.4 и ВА.5 нашли ещё одно генетическое изменение, которое делает его схожим со штаммом "дельта". Обращает на себя внимание и ещё один подвариант — BA.2.75, он получил прозвище "кентавр". Тем не менее, по мнению профессора центра Гамалеи, их нельзя назвать опасными вирусами.

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

— Они отличаются довольно заметной заразностью, но в смысле летального эффекта ничем от "омикрона" не отличаются. По клиническим симптомам тоже никаких особых отличий нет. Эта инфекция всё-таки протекает гораздо легче, чем это было с "дельтой" и с другими вариантами вируса, — заверил Анатолий Альтштейн.

Он также рассказал, что в центре Гамалеи ещё в декабре 2021 года разработали основу для вакцины против "омикрона". По словам вирусолога, она содержит в себе ген S-белка именно этого штамма. Профессор заверил, что благодаря этому после вакцинации именно данным препаратом будет вырабатываться устойчивый иммунитет к "омикрону", который успешно обходит защиту после существующих прививок.

— Антитела будут направлены именно на "омикрон" и будут нейтрализовать его более успешно. И не понадобится такой высокий титр антител у привитых людей, — уверен доктор медицинских наук.

В то же время он признал, что на испытания нового препарата уйдёт много времени, а самое сложное — это запустить массовое производство новой вакцины.

Со своей стороны профессор Антон Ершов выразил мнение, что по поводу всевозможных подвариантов "омикрона" на сегодняшний день не стоит волноваться.

— Постепенно варианты становятся всё слабее и слабее, будут появляться всё более новые и новые мутации, это нормально. И мы постепенно идём к тому, что к нам коронавирус уже заселился. Нужно с этим просто смириться и потихоньку, очень легко им болеть, — заключил врач.

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Авторы Адель Романенкова