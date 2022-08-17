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"Летом это издевательство": Вернут ли в России масочный режим

Роспотребнадзор рекомендовал возобновить ношение масок в регионах с высоким уровнем заболеваемости.

17 августа, 08:54
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Возвращение масочного режима в России пока не имеет практического смысла, заявил в интервью Лайфу доктор медицинских наук и практикующий врач Антон Ершов. Напомним, 16 августа 2022 года Роспотребнадзор рекомендовал носить медицинские маски в регионах, где еженедельно выявляется от 50 новых случаев инфицирования на 100 тысяч населения. За минувшую неделю этот показатель в целом по России составил почти 120 случаев на 100 тысяч населения. 17 августа за сутки выявили более 33 тысяч заражений, это самый высокий показатель с 20 марта. Ранее вернуться к повсеместному введению антиковидных мер призвал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

На больших выборках азиатских стран, где исследовали сотни миллионов населения, было доказано, что масочный режим имеет смысл тогда, когда его соблюдает более 90% населения. Летом это звучит как издевательство, — подчеркнул Антон Ершов.

Похожего мнения придерживается вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Национального медицинского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он считает, что в целом предложение ВОЗ правильное, поскольку в мире наблюдается подъём заболеваемости ковидом, но вряд ли люди будут строго соблюдать даже требование носить маски, а просто рекомендация делать это вообще не даёт никакого эффекта.

В принципе, масочный режим целесообразен, но практика показала, что он действует очень слабо у нас, — заявил учёный.

Напомним, 13 июля 2022 года в России выявили без малого четыре тысячи новых случаев заболевания ковидом. Столь высокие показатели были до этого лишь в начале июня. Этот подъём связывают с распространением подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5. Именно на них сейчас приходится больше всего заражений в мире.

Вирусологи установили, что у этих подвариантов есть определённые мутации в S-белке (знаменитом коронавирусном "шипе") и это делает их довольно похожими на исходный уханьский вариант. Кроме того, у ВА.4 и ВА.5 нашли ещё одно генетическое изменение, которое делает его схожим со штаммом "дельта". Обращает на себя внимание и ещё один подвариант — BA.2.75, он получил прозвище "кентавр". Тем не менее, по мнению профессора центра Гамалеи, их нельзя назвать опасными вирусами.

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Они отличаются довольно заметной заразностью, но в смысле летального эффекта ничем от "омикрона" не отличаются. По клиническим симптомам тоже никаких особых отличий нет. Эта инфекция всё-таки протекает гораздо легче, чем это было с "дельтой" и с другими вариантами вируса, — заверил Анатолий Альтштейн.

Он также рассказал, что в центре Гамалеи ещё в декабре 2021 года разработали основу для вакцины против "омикрона". По словам вирусолога, она содержит в себе ген S-белка именно этого штамма. Профессор заверил, что благодаря этому после вакцинации именно данным препаратом будет вырабатываться устойчивый иммунитет к "омикрону", который успешно обходит защиту после существующих прививок.

Антитела будут направлены именно на "омикрон" и будут нейтрализовать его более успешно. И не понадобится такой высокий титр антител у привитых людей, — уверен доктор медицинских наук.

В то же время он признал, что на испытания нового препарата уйдёт много времени, а самое сложное — это запустить массовое производство новой вакцины.

Со своей стороны профессор Антон Ершов выразил мнение, что по поводу всевозможных подвариантов "омикрона" на сегодняшний день не стоит волноваться.

Постепенно варианты становятся всё слабее и слабее, будут появляться всё более новые и новые мутации, это нормально. И мы постепенно идём к тому, что к нам коронавирус уже заселился. Нужно с этим просто смириться и потихоньку, очень легко им болеть, заключил врач.

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Фото © Shutterstock

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