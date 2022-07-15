Наследникам разрешат не платить кредитные долги Депутаты внесли в Госдуму законопроект, призванный защитить права тех россиян, которые вместе с наследством получают требования оплатить кредиты умерших родных. В каких случаях платить не придётся? 5023 5023 Фото © Shutterstock

Законодатели выступили с предложением внести в действующий закон о потребительском кредите поправки, которые будут регулировать порядок разрешения споров по поводу невыплаченных долгов тех, кто оставил наследство. Пока речь идёт только о потребительских кредитах, которые выдавались одновременно с заключением договора страхования жизни, здоровья заёмщика или его имущества с условием, что выгодоприобретателем по страховке является банк.

Как отмечают авторы законопроекта, при наступлении страхового случая наследники, которые получают не только права на имущество, но и обязанности по долгам умершего, зачастую не знают о существовании страховки. И поэтому вместо погашения долга через положенную им страховую выплату они вынуждены выплачивать остаток чужого кредита. Такая практика существует потому, что банки, даже получив известие о смерти своего заёмщика, не обязаны проверять, была ли смерть связана со страховым случаем, а следовательно, они имеют право не сообщать наследникам о том, что им известно о наличии страховки.

— Идея предложенных поправок в том, чтобы банк в случае получения сведений о смерти заёмщика был обязан проверить наличие страховки. И если она есть, то чтобы именно кредитное учреждение взаимодействовало со страховой компанией по поводу погашения задолженности, — пояснил Лайфу источник у Госдуме.

При этом собеседник сослался на позицию Верховного суда РФ, который также указывал, что в случае смерти заёмщика, застраховавшего кредит, банк в первую очередь должен обращаться за выплатой в страховую компанию, а не пытаться воспользоваться ситуацией в своих интересах ( определение по делу № 49-КГ21–14-К6).

Решение не доказано

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Несмотря на общее позитивное восприятие думской инициативы, профессионалы финансового рынка отмечают, что заявленные новации хотя и направлены на защиту прав граждан, но имеют ряд недостатков, без проработки которых банки фактически продолжат действовать так же, как и раньше.

— Очевидно, что банк может узнать о смерти своего заёмщика только при открытии наследства. И неважно, будет ли это сообщение от нотариуса либо от наследника, но для кредитного учреждения главный вопрос — это погашение задолженности, — пояснил кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-траст" Олег Абелев. — К моменту начала разбирательств уже может образоваться просрочка и, как следствие, проценты неустойки. Само собой, никакая страховая компания их гасить не будет, а вот наследникам деваться некуда — заплатят. А если принять во внимание, что банки не горят желанием заниматься дополнительным документооборотом со страховой, становится понятно, что кредитные учреждения не имеют интереса оповещать наследников о наличии у умершего страховки даже под страхом санкций со стороны регулятора.

И действительно, в настоящее время не существует правовых норм, обязывающих банки сообщать наследникам о том, что кредит их наследодателю предоставлялся на условиях оформления им страховки. А это значит, что банк ничего не нарушит, если просто предъявит требование обслуживать кредит на прежних условиях либо его погасить.

Но если даже предположить, что кредитные учреждения захотят получить погашение не от наследников, а за счёт страховых выплат, то и тут проблем не избежать.

— Инициатива, предложенная депутатами, для потребителя, конечно, удобная, но с практической точки зрения пока механизм её реализации непонятен, — отметила заместитель генерального директора страховой компании "Пари" Ирина Двойникова. — Ведь для выплаты страховки необходим хотя бы минимальный комплект документов, а технически собрать его для банка гораздо сложнее, чем для наследника.

Такая ситуация связана с тем, что по требованию Центробанка страховщикам для организации выплаты надо проверять, была ли смерть заёмщика страховым случаем. Ведь как это ни парадоксально, но если в договоре страхования не указано, что выплата гарантирована при любых обстоятельствах (что в практике не встречается), то, например, в случае, если заёмщик погиб в результате своих противоправных действий, или в момент смерти находился в состоянии алкогольного опьянения, или просто умер от болезни, о которой знал, но не сообщил при заключении договора, выплата ему не положена.

Ждём "тонкой" настройки

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Однако, несмотря на значительное количество технических вопросов, в целом заявленная депутатами инициатива воспринимается положительно не только юристами, но и даже представителями страхового бизнеса.

Очевидно, что при дальнейшем рассмотрении законопроекта думцам необходимо будет проработать вопросы, связанные с обязанностью банков информировать наследников о наличии страховки (в том, что банки имеют данную информацию, никто не сомневается), а также закрепить перечень документов, которые должен предоставить наследник при обращении в банк, чтобы кредитное учреждение далее могло самостоятельно решать все вопросы со страховщиками.

При этом, скорее всего, незыблемым останутся два самых важных правила наследственного производства: во-первых, наследство можно получить только целиком, и, во-вторых, заявлять о своём праве на наследство нужно не позднее чем через шесть месяцев после смерти наследодателя.

Соответственно, обязательства по долгам перед кредиторами наступают у наследников только через полгода после открытия наследства, а это значит, что весь этот срок со стороны банков к наследникам никакие штрафные санкции применяться не должны.

Фото © Shutterstock Приходилось ли вам выплачивать чужие долги? 0 Да, приходилось Пока нет Мне — нет, но родственники выплачивали

Авторы Максим Греков