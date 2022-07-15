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Регион
Опубликовано 15 июля 2022, 02:27
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В Раде пригрозили отомстить Сербии и Вучичу за поддержку России

Депутат Рады Гончаренко пригрозил "перевоспитать" Вучича из-за его позиции по РФ

Украина и Хорватия отомстят президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о российской военной спецоперации, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он намекнул, что имеет в виду намерение Белграда по вступлению в Евросоюз.

"Сербию вместе с её президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и её стремлением вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать", — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.

Он добавил, что "процесс перевоспитания" будет для сербов сложным и неприятным, но Киеву он якобы будет по силам.

Вучич назвал украинский конфликт мировой войной Запада против России
Вучич назвал украинский конфликт мировой войной Запада против России

Ранее Лайф приводил слова президента Сербии, что Владимир Путин на определённом этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением. Если Запад отвергнет предложение Путина, то на планете начнётся "ад". Сейчас весь западный мир воюет с Россией с помощью украинцев, подчеркнул Вучич.

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ТАСС / Анна Марченко

Светлана Шумакова
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