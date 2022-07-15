В Раде пригрозили отомстить Сербии и Вучичу за поддержку России

Украина и Хорватия отомстят президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о российской военной спецоперации, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он намекнул, что имеет в виду намерение Белграда по вступлению в Евросоюз.

"Сербию вместе с её президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и её стремлением вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать", — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.

Он добавил, что "процесс перевоспитания" будет для сербов сложным и неприятным, но Киеву он якобы будет по силам.