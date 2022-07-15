Из сердца раненного на Украине российского военного достали осколок мины

В Новосибирске хирурги одной из местных больниц достали из сердца участника спецоперации на Украине осколок мины. Информация об этом появилась на сайте правительства области.

У пациента была тяжёлая минно-взрывная травма. Ему осколками посекло правую сторону тела. Ранее он пережил ещё одну операцию в Санкт-Петербурге, где ему оказали экстренную помощь. Нынешнее состояние пациента оценивается как не угрожающее жизни.

"Врачи кардиодиспансера тщательно обследовали пациента, чтобы понять, где именно расположен кусочек металла. Осколок двигался в такт сердечным сокращениям. Сначала посчитали, что небольшой осколок — размером в полсантиметра — где-то рядом с сердцем… Дважды пришлось делать компьютерную томографию с 3D-реконструкцией. Оказалось, часть корпуса мины находится в правом желудочке", — сказано на сайте Правительства Новосибирской области.

По словам врачей, в случае невмешательства инородный предмет в сердце мог распространить инфекцию по организму и закупорить лёгочную артерию. Заведующий кардиохирургическим отделением диспансера Игорь Балабанов проводил операцию с минимально возможным доступом, чтобы не допустить большой потери крови.

Во время операционного вмешательства выяснилось, что сердечная мышца не повреждена, что значит — ранение было не проникающим, подчеркнули врачи. Скорее всего, кусок металла попал в ярёмную вену на шее, а до сердца добрался с током крови. Сейчас пациент идёт на поправку.