Громадная рыба, которую в просторечии называют сельдяным королём, поднялась с глубоководья и попалась в сети недалеко от города Арики в Чили. Пока учёные-ихтиологи выясняют, что заставило морское чудище подняться со дна, местное население не на шутку перепугалось. Оказывается, выловить сельдяного короля, согласно примете, к катастрофам, рассказало издание Ciudadano ADN.

У берегов Чили выловили сельдяного короля — "предвестника катастроф". Видео © Twitter / Hernan Leiva F

"11 июня в Мексике наблюдают сельдь, а через десять дней по совпадению происходит землетрясение магнитудой 7,5", — напомнил Кристобаль Муньос, директор геонаучной сети Чили.

По словам исследователя, рыбу редко можно встретить в прибрежных акваториях, чаще всего она обитает в глубоких водах. Из-за большой массы "король" не может противостоять сильным морским течениям, поэтому при их появлении и всплывает на поверхность. Возможно, с этим и связано поверье о появлении гигантской рыбы и возникновении катастроф.