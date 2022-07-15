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Регион
Опубликовано 15 июля 2022, 15:41

В Госдуме заявили, что США начали "сливать" Украину

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что США начали "сливать" Украину

Представителям киевского режима следует задуматься о собственной судьбе, так как Соединённые Штаты Америки начали "сливать" Украину. Такое мнение в разговоре с РИА "Новости" высказал депутат Государственной думы Михаил Шеремет, комментируя требование американского посольства к гражданам США покинуть Незалежную.

"США начали интенсивно сливать Украину. Их непостоянство, предательство и цинизм ярко просматриваются в Афганистане. Такая же участь ждёт Украину и её нацистскую верхушку", — заявил он и добавил, что именно США развязали военный конфликт на Украине, осуществив в 2014 году кровавый госпереворот.

По его словам, граждане Америки уже бегут из Незалежной, "как крысы" с тонущего корабля. А поставками оружия они хотят лишь затянуть конфликт, чтобы "утопить Украину в крови". Депутат убеждён, что американские власти намерены как можно быстрее уничтожить страну, так как не собираются её восстанавливать. Поэтому киевской власти уже сейчас стоит задуматься о дальнейшей судьбе.

"Им пора разрабатывать руки, чтобы цепляться за шасси американских самолётов, чтобы удержаться. Поэтому пусть занимаются гимнастикой рук, чтобы не сорваться, так как для предателей мест не будет, у предателей судьба везде одинаковая", — посоветовал Шеремет.

Власти США призвали американцев покинуть Украину
Власти США призвали американцев покинуть Украину

Ранее Лайф сообщал, что в США допустили прекращение поставок оружия на Украину. Из-за поставок оружия Украине боеготовность США не снизится, а вот Незалежную ожидает "полный слом" системы военного снабжения, поскольку вооружение и боеприпасы не доходят до фронта.

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Оксана Попова
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