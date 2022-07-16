Байден объявил о планах увеличить помощь Иордании до $1,5 млрд в год

США планируют подписать новый меморандум с Иорданией о взаимопонимании, а также увеличить ежегодную финансовую помощь королевству с 1,2 до 1,5 миллиарда долларов в период с 2023 по 2029 год. Об этом говорится в коммюнике по итогам переговоров американского президента Джо Байдена с королём Иордании Абдаллой II, прошедших в Джидде после завершения саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"Президент Байден подтвердил приверженность США стратегическому партнёрству с Иорданией и поддержке стабильности в королевстве. Он подчеркнул важность реализации программы экономических реформ, объявленной Его Величеством королём Абдаллой II с целью обеспечения более устойчивого экономического роста и смягчения последствий региональных кризисов", — говорится в документе.

Вместе с тем глава Штатов назвал Иорданию ключевым союзником на Ближнем Востоке. Лидеры государств поддержали решение урегулировать палестинскую проблему на основе мирного сосуществования двух стран. Они также заявили о необходимости сохранить исторический статус-кво в Восточном Иерусалиме.