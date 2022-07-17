Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска

Член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал Киев прекратить оккупацию региона и вывести украинские войска из Запорожья.

"Запорожье будет освобождено. Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города", — рассказал он РИА "Новости".

При этом около 70% территории региона уже находится под контролем союзных сил, а население оставшейся части области, по словам Рогова, ждёт освобождения. Он посоветовал мирным гражданам выехать из Запорожья на освобождённую территорию, а если такой возможности нет — запастись водой и продуктами и укрыться в безопасном месте.

"Призываю жителей города быть острожными. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобождённую территорию. Если такой возможности уже нет — запаситесь продуктами и водой, а также найдите максимально безопасное место в условиях городских боёв, к которым ведут Запорожье взявшие в заложники мирное население города террористы Зеленского", — добавил Рогов.