Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска
Член совета Администрации Запорожской области Рогов призвал Киев вывести войска из региона
Член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал Киев прекратить оккупацию региона и вывести украинские войска из Запорожья.
"Запорожье будет освобождено. Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города", — рассказал он РИА "Новости".
При этом около 70% территории региона уже находится под контролем союзных сил, а население оставшейся части области, по словам Рогова, ждёт освобождения. Он посоветовал мирным гражданам выехать из Запорожья на освобождённую территорию, а если такой возможности нет — запастись водой и продуктами и укрыться в безопасном месте.
"Призываю жителей города быть острожными. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобождённую территорию. Если такой возможности уже нет — запаситесь продуктами и водой, а также найдите максимально безопасное место в условиях городских боёв, к которым ведут Запорожье взявшие в заложники мирное население города террористы Зеленского", — добавил Рогов.
А ранее Владимир Рогов заявлял, что Запорожская область навсегда потеряна для Украины, так же как и Украина потеряна навсегда для нынешнего киевского режима. Будущее региона он видит вместе с Россией.
AP / TASS / Louis Wood