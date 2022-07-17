Хорватия запретила Вучичу посещать комплекс концлагеря Ясеновац

Сербский премьер-министр Ана Брнабич сообщила о скандальном и антиевропейском запрете Хорватии в отношении президента Сербии Александра Вучича о посещении в частном порядке мемориального комплекса на месте концлагеря Ясеновац.

"Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения. Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам", — заявила она в эфире телеканала "Пинк", отметив, что это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории.

Данное решение хорватских властей также осудил глава МВД Сербии Александр Вулин, а министр иностранных дел республики Никола Селакович созвал экстренную пресс-конференцию.

Глава республики планировал посетить Ясеновац с частным визитом и почтить память сербов, которые погибли в лагере смерти в период Второй мировой войны. Почти все родственники сербского лидера по отцовской линии стали жертвами этнических чисток со стороны хорватских националистов в то время.