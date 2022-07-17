Хорватия запретила Вучичу посещать комплекс концлагеря Ясеновац
Сербский премьер-министр Ана Брнабич сообщила о скандальном и антиевропейском запрете Хорватии в отношении президента Сербии Александра Вучича о посещении в частном порядке мемориального комплекса на месте концлагеря Ясеновац.
"Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения. Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам", — заявила она в эфире телеканала "Пинк", отметив, что это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории.
Данное решение хорватских властей также осудил глава МВД Сербии Александр Вулин, а министр иностранных дел республики Никола Селакович созвал экстренную пресс-конференцию.
Глава республики планировал посетить Ясеновац с частным визитом и почтить память сербов, которые погибли в лагере смерти в период Второй мировой войны. Почти все родственники сербского лидера по отцовской линии стали жертвами этнических чисток со стороны хорватских националистов в то время.
Ранее глава сербского МВД Александр Вулин заявлял, что последователи Степана Бандеры на территории Незалежной и хорватских нацистов не смогут перевоспитать Сербию и её президента Александра Вучича. По его словам, наибольшая "часть зла на Украине" идёт от тех, кто разделяет с хорватами идеи, приведшие их под Сталинград, имея в виду 369-й усиленный хорватский пехотный полк вермахта и подобные формирования.
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