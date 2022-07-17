Папа римский Франциск призвал Москву и Киев возобновить переговоры

Папа Римский Франциск вновь призвал украинскую и российскую стороны к скорейшему возобновлению переговоров по урегулированию конфликта. Об этом понтифик заявил в воскресенье после традиционной проповеди на площади Святого Пётра.

"Прошу и желаю, чтобы все международные игроки не жалели сил ради возобновления переговорного процесса", — сказал Франциск.

Папа римский напомнил, что 24 июля отправится в Канаду с "инспекционно-покаянным" апостольским визитом. По его словам, именно в этой стране многие христиане "способствовали политике культурной ассимиляции, которая нанесла ущерб коренным народностям".