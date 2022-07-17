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Опубликовано 17 июля 2022, 11:32

Папа римский Франциск призвал Москву и Киев возобновить переговоры

Папа Римский Франциск вновь призвал украинскую и российскую стороны к скорейшему возобновлению переговоров по урегулированию конфликта. Об этом понтифик заявил в воскресенье после традиционной проповеди на площади Святого Пётра.

"Прошу и желаю, чтобы все международные игроки не жалели сил ради возобновления переговорного процесса", — сказал Франциск.

Папа римский напомнил, что 24 июля отправится в Канаду с "инспекционно-покаянным" апостольским визитом. По его словам, именно в этой стране многие христиане "способствовали политике культурной ассимиляции, которая нанесла ущерб коренным народностям".

"Надеюсь, Господь поможет идти по пути примирительного излечения, который уже начат", — добавил понтифик.

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Ранее папа римский заявил о желании посетить Москву и Киев после своей поездки в Канаду. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вскоре заявил об отсутствии "предметных контактов" по возможному визиту понтифика.

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Getty Images / Alessandra Benedetti – Corbis

Ирина Фальке
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