Папа римский Франциск призвал Москву и Киев возобновить переговоры
Папа Римский Франциск вновь призвал украинскую и российскую стороны к скорейшему возобновлению переговоров по урегулированию конфликта. Об этом понтифик заявил в воскресенье после традиционной проповеди на площади Святого Пётра.
"Прошу и желаю, чтобы все международные игроки не жалели сил ради возобновления переговорного процесса", — сказал Франциск.
Папа римский напомнил, что 24 июля отправится в Канаду с "инспекционно-покаянным" апостольским визитом. По его словам, именно в этой стране многие христиане "способствовали политике культурной ассимиляции, которая нанесла ущерб коренным народностям".
"Надеюсь, Господь поможет идти по пути примирительного излечения, который уже начат", — добавил понтифик.
Ранее папа римский заявил о желании посетить Москву и Киев после своей поездки в Канаду. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вскоре заявил об отсутствии "предметных контактов" по возможному визиту понтифика.
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