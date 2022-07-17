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Опубликовано 17 июля 2022, 12:39

На заводе в Херсоне предложили строить суда для России

Судостроительному заводу Херсона нужны заказы, он может строить суда типа "река-море", которые востребованы в России. Об этом рассказал глава администрации города Александр Кобец.

"Наш завод судостроительный специализируется на определённом типе судов, которые сейчас необходимы в России. Это суда типа "река-море" с плоским днищем. Завод готов к их строительству, но его надо сейчас фактически загрузить заказами", — заявил Кобец, подчеркнув, что предприятию под силу строительство и нефтеналивных судов и сухогрузов.

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Ранее выпускники школы № 48 города Херсона первыми в регионе получили аттестаты российского образца. Медали и документы об общем образовании выпускникам прибыл вручать министр просвещения России Сергей Кравцов, который также поздравил директора школы с получением российской государственной аккредитации.

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ТАСС / Г. Ячменёв

Анатолий Симоненко
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