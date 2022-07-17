Поиском нового клуба для Артёма Дзюбы займётся агент Слуцкого

Кристиан Эмиле, агент главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого, займётся поиском нового клуба для бывшего капитана сборной России по футболу Артёма Дзюбы. Об этом передаёт "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что именно по этой причине Дзюба приехал в Казань для тренировок с "Рубином". Он будет поддерживать форму под руководством Слуцкого и готовиться к возможному к трансферу.

Кристиан Эмиле представляет лондонское агентство CAA Base. В частности, он представляет интересы нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, на правах аренды отыгравшего вторую половину прошлого сезона в швейцарском "Базеле". Самым статусным клиентом Эмиле является египетский полузащитник лондонского "Арсенала" Мохамед Эль-Ненни, недавно продливший соглашение с "канонирами".

Ранее стало известно, что Артём Дзюба прибыл в расположение "Рубина", где будет поддерживать форму, пока не перейдёт в новый клуб. Напомним, форвард нынешним летом покинул "Зенит", за который выступал с 2015 года. Всего в составе петербуржцев он провёл 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.