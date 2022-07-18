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Регион
Опубликовано 18 июля 2022, 04:53

В Нигерии обсуждают возможность использования карт "Мир"

Нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху заявил, что финансовые учреждения его страны обсуждают с российскими партнёрами возможность использования в Нигерии карт платёжной системы "Мир".

"Сегодня, если вы едете в Африку, вам нужно иметь с собой наличные — в долларах, в евро, в фунтах. Рубли вряд ли получится обменять", — заметил дипломат в беседе с РИА "Новости".

Карты "Мир" теперь принимаются в Южной Корее
Карты "Мир" теперь принимаются в Южной Корее

Лайф ранее сообщал, что карты системы "Мир" заработают на территории Кубы до конца 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор по системным технологиям и развитию Центробанка страны Альберто Киньонес Бетанкур.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Дмитрий Алексиевич
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