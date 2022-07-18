В Нигерии обсуждают возможность использования карт "Мир"

Нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху заявил, что финансовые учреждения его страны обсуждают с российскими партнёрами возможность использования в Нигерии карт платёжной системы "Мир".

"Сегодня, если вы едете в Африку, вам нужно иметь с собой наличные — в долларах, в евро, в фунтах. Рубли вряд ли получится обменять", — заметил дипломат в беседе с РИА "Новости".