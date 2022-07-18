ВСУ превратят два предприятия в Запорожье в "крепости" по аналогии с "Азовсталью"
ВСУ планируют повторить сценарий "Азовстали" на двух заводах в Запорожье
Украинские военные планируют повторить сценарий мариупольской "Азовстали" на двух крупных предприятиях в Запорожье. Об этом ТАСС сообщил член Администрации Запорожской области Владимир Рогов, ссылаясь на источники в областном центре, находящемся под контролем Киева.
По словам Рогова, украинское командование планирует превратить в "крепости" учреждения "Запорожсталь" и "Запорожкокс", которые принадлежат украинскому олигарху Ринату Ахметову.
"Он (Ахметов. — Прим. Лайфа) отдал их под создание укреплений, хранение техники, боекомплектов и так далее не только ВСУ, но и нацбатам — фашистским подразделениям типа "Азова" и прочим", — уточнил собеседник агентства.
Ранее мэр Мариуполя рассказал о судьбе "Азовстали". Так, на месте предприятия может появиться небольшое современное производство или технопарк, но судьбу комбината должны решить сами жители.
ТАСС / Егор Алеев