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Опубликовано 18 июля 2022, 11:53

ВСУ превратят два предприятия в Запорожье в "крепости" по аналогии с "Азовсталью"

ВСУ планируют повторить сценарий "Азовстали" на двух заводах в Запорожье

Украинские военные планируют повторить сценарий мариупольской "Азовстали" на двух крупных предприятиях в Запорожье. Об этом ТАСС сообщил член Администрации Запорожской области Владимир Рогов, ссылаясь на источники в областном центре, находящемся под контролем Киева.

По словам Рогова, украинское командование планирует превратить в "крепости" учреждения "Запорожсталь" и "Запорожкокс", которые принадлежат украинскому олигарху Ринату Ахметову.

"Он (Ахметов. — Прим. Лайфа) отдал их под создание укреплений, хранение техники, боекомплектов и так далее не только ВСУ, но и нацбатам — фашистским подразделениям типа "Азова" и прочим", — уточнил собеседник агентства.

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Ранее мэр Мариуполя рассказал о судьбе "Азовстали". Так, на месте предприятия может появиться небольшое современное производство или технопарк, но судьбу комбината должны решить сами жители.

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ТАСС / Егор Алеев

Григорий Воронцов
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