Украинские военные планируют повторить сценарий мариупольской "Азовстали" на двух крупных предприятиях в Запорожье. Об этом ТАСС сообщил член Администрации Запорожской области Владимир Рогов, ссылаясь на источники в областном центре, находящемся под контролем Киева.

По словам Рогова, украинское командование планирует превратить в "крепости" учреждения "Запорожсталь" и "Запорожкокс", которые принадлежат украинскому олигарху Ринату Ахметову.

"Он (Ахметов. — Прим. Лайфа) отдал их под создание укреплений, хранение техники, боекомплектов и так далее не только ВСУ, но и нацбатам — фашистским подразделениям типа "Азова" и прочим", — уточнил собеседник агентства.