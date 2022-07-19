Почему США всё больше напоминают СССР накануне развала Политолог Геннадий Владимиров — о том, как и почему американские элиты потеряли чувство реальности и контроля над планетой, превращаясь в поздний Союз. 23333 23333 Обложка © Getty Images / Kevin Dietsch

Байден запутывается в ремешках на педалях велосипеда и здоровается с призраками. У него памятка: куда идти и с кем общаться. Слова для общения тоже написаны. Жена напоминает главе США в День независимости сказать: "Боже, благослови Америку!" Соратники по Демпартии уже открыто на телеканалах призывают "вынести тело" из Белого дома, пока оно не уронило рейтинг партии ниже нуля. Дошло до того, что Байден прочитал вслух ремарку в телесуфлёре.

На исходе правления Брежнева был в СССР такой анекдот. Немощный Брежнев открывает Олимпиаду в Москве и читает текст по бумажке. В конце он торжественно произносит: "О! О! О! О! О!" Стадион в недоумении, а помощники шепчут: "Это олимпийские кольца, Леонид Ильич. Это читать не надо!" Наверняка теперь похожие анекдоты сочиняют в США про Байдена. Разница только в том, что старцы в СССР сохраняли здравый смысл в своём возрасте и делали всё, чтобы не допустить мировой конфронтации.

Байден за год привёл мир и Америку к энергетическому и продовольственному кризису. Отвергнув предложения российского диалога, втянул США в конфликт на другом континенте. СССР тоже втягивался в военный конфликт на своём закате. Но это был Афганистан, у южной границы СССР, это был вопрос безопасности на сопредельных территориях.

А что простому американцу Украина? Далёкая периферия России. И всё. "Что защищает там Байден, если цены на заправках заоблачные?" — резонный вопрос американского обывателя. Когда в перестройку загибалась советская экономика, обыватель СССР тоже спрашивал: а зачем нам Афганистан, если туалетной бумаги нет в магазинах?

Обыватель всегда прагматичен. Ему нужно подкреплять государственные амбиции благосостоянием. Да, СССР надорвался, поддерживая классовые интересы на всех континентах.

Да, США надорвались, пытаясь все континенты контролировать. Бывший помощник президента США по нацбезопасности Болтон открыто проговаривается в интервью: мы организовывали государственные перевороты по всему миру. Это, конечно, секрет полишинеля, но признание знаковое: последний переворот в Венесуэле потерпел катастрофическое фиаско и настроил всю Латинскую Америку против США. Если они так могут с Венесуэлой, завтра могут захотеть сделать это где угодно, подумали во всём мире.

Из-за антироссийских санкций трещит западное единство, как трещал восточный социалистический блок в конце 80-х. Президент Горбачёв тогда легко сдавал своих недавних союзников — поцелуй лидера Восточной Германии Хонеккера, что навеки запечатлён на осколке Берлинской стены, оказался иудиным. Хонеккера выдали Германии, когда он скрывался от преследования в Москве после того, как Берлинская стена пала.

Горбачёв и Ельцин легко отказались от помощи далёкой Кубе, ввергнув остров в затяжной кризис. СССР перед собственной кончиной созерцал бесстрастно, как расстреливают в Румынии недавнего большого друга советской страны Чаушеску.

И вот теперь настало время американцев бросать тех, кого приручили. Позорное бегство из Афганистана после 20-летнего присутствия в изумлении наблюдал весь мир.

Кого ещё бросит Вашингтон, когда ему будет выгодно? Киевским властям надо задуматься: Байден говорит о том, что на Украине Запад противостоит России и задача его — не дать победить Москве. То есть Украина для США — это дрова, только дрова для костра, который должен сжечь Россию.

А таких "союзников" сдавать легче лёгкого. Как только забрезжит возможность разделить влияние в соответствии с интересами, о дровах забудут. СССР и США так не раз делали. США и Россия могут так сделать в будущем — ядерная война никому не нужна.

Итак, история сделала разворот на 180 градусов. США сегодня — странное зеркало СССР 80-х. А Россия всё больше напоминает США тех времён — спокойно начинает военную спецоперацию, чтобы упрочить своё влияние и обезопасить границу, укрепляет валюту и даже под санкциями являет пример стабильной экономики. Более того, расширяет международное влияние: БРИКС на фоне разногласий в ЕС и НАТО расширяется за счёт крупных стран. Россия создаёт новые коалиции и расширяет свои связи и влияние в мире, показывая Западу, что он далеко не бОльшая часть мира.

И да, теперь мир потешается не над кремлёвскими старцами, а над старцем в Вашингтоне. И самое страшное, что он, похоже, не отдаёт себе отчёта, что натворил и чем это может обернуться для США, стремительно теряющих былое влияние и силу.

На исходе СССР в Кремле тоже были лидеры, которые не понимали последствий своих поступков. Это привело к развалу и хаосу 90-х.

Но в СССР не запутывались в ремешках педалей. В позднем СССР хороший велосипед дорого стоил. Как сейчас топливо в Штатах.

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Авторы Геннадий Владимиров