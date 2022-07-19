В Совфеде припомнили Украине обещание провести парад в Севастополе в 2015 году
Сенатор Цеков связал озвученные Киевом угрозы Черноморскому флоту и Крыму с попыткой отвлечь внимание от поражений ВСУ
Воинственные заявления украинской власти исходят от её глупости и неумения достойно принять удар в безысходной ситуации. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя обещание замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова уничтожить Черноморский флот и "вернуть" Крым.
"Это заявление недалёкого воинственного человека, который желает показать свою значимость на Украине и пытается вдохнуть хоть какую-то надежду в украинских граждан с учётом того, что украинская сторона терпит поражение", — рассуждает российский сенатор.
По словам Цекова, таких заявлений со стороны официального Киева прозвучала уже масса. Взять хотя бы регулярно повторяющиеся угрозы в адрес Крымского моста. Причём часто бывает, что чем выше чин, тем более абсурдную ложь выдают в украинском командовании.
"Я напомню и небезызвестного [бывшего министра обороны Украины Валерия] Гелетея, который заявлял о том, что через год украинская армия будет проводить парад в Севастополе. Это было ещё в 2014 или 2015 году, но, разумеется, так и осталось словами", — заключил собеседник Лайфа.
Ранее заместитель министра обороны Незалежной Владимир Гаврилов заявил, что украинская армия готовится к уничтожению Черноморского флота России западным оружием и "возвращению" Крыма. А до этого в Совфеде предложили демилитаризовать всю Украину после угроз атаковать Крымский мост. В противном случае, считают сенаторы, угроза для российской территории сохранится навсегда.