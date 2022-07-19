В Совфеде припомнили Украине обещание провести парад в Севастополе в 2015 году

Воинственные заявления украинской власти исходят от её глупости и неумения достойно принять удар в безысходной ситуации. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя обещание замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова уничтожить Черноморский флот и "вернуть" Крым.

"Это заявление недалёкого воинственного человека, который желает показать свою значимость на Украине и пытается вдохнуть хоть какую-то надежду в украинских граждан с учётом того, что украинская сторона терпит поражение", — рассуждает российский сенатор.

По словам Цекова, таких заявлений со стороны официального Киева прозвучала уже масса. Взять хотя бы регулярно повторяющиеся угрозы в адрес Крымского моста. Причём часто бывает, что чем выше чин, тем более абсурдную ложь выдают в украинском командовании.