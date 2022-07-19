ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июля 2022, 11:57

В Совфеде припомнили Украине обещание провести парад в Севастополе в 2015 году

Сенатор Цеков связал озвученные Киевом угрозы Черноморскому флоту и Крыму с попыткой отвлечь внимание от поражений ВСУ

Воинственные заявления украинской власти исходят от её глупости и неумения достойно принять удар в безысходной ситуации. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя обещание замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова уничтожить Черноморский флот и "вернуть" Крым.

"Это заявление недалёкого воинственного человека, который желает показать свою значимость на Украине и пытается вдохнуть хоть какую-то надежду в украинских граждан с учётом того, что украинская сторона терпит поражение", рассуждает российский сенатор.

По словам Цекова, таких заявлений со стороны официального Киева прозвучала уже масса. Взять хотя бы регулярно повторяющиеся угрозы в адрес Крымского моста. Причём часто бывает, что чем выше чин, тем более абсурдную ложь выдают в украинском командовании.

"Я напомню и небезызвестного [бывшего министра обороны Украины Валерия] Гелетея, который заявлял о том, что через год украинская армия будет проводить парад в Севастополе. Это было ещё в 2014 или 2015 году, но, разумеется, так и осталось словами", — заключил собеседник Лайфа.

Песков: Угрозы Черноморскому флоту и Крыму подтверждают оправданность СВО
Песков: Угрозы Черноморскому флоту и Крыму подтверждают оправданность СВО

Ранее заместитель министра обороны Незалежной Владимир Гаврилов заявил, что украинская армия готовится к уничтожению Черноморского флота России западным оружием и "возвращению" Крыма. А до этого в Совфеде предложили демилитаризовать всю Украину после угроз атаковать Крымский мост. В противном случае, считают сенаторы, угроза для российской территории сохранится навсегда.

BannerImage

vk.com / Минобороны РФ / Phoenix Phoenicis

Юлия Архипова
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Комментарии Лайфу
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar