Слуцкий пообщался с фанатом "Рубина", которому во время матча сломали палец

Болельщик казанского "Рубина" Тимур Хайрутдинов, которому во время матча стартового тура первенства Первой лиги против московской "Родины" сломали палец, посетил тренировку команды и пообщался с главным тренером клуба Леонидом Слуцким.

Хайрутдинов получил травму во втором тайме встречи, которая состоялась в минувшее воскресенье на казанской "Ак Барс арене". Стюарды сломали ему палец на левой руке после того, как на трибунах фанатского сектора началась потасовка.

"Ни фига себе ты конь, блин! Как они могли тебе палец сломать? Ты такой здоровый!" — сказал Слуцкий.