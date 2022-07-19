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Опубликовано 19 июля 2022, 17:44

Слуцкий пообщался с фанатом "Рубина", которому во время матча сломали палец

Болельщик "Рубина", которому во время матча сломали палец, посетил тренировку клуба

Болельщик казанского "Рубина" Тимур Хайрутдинов, которому во время матча стартового тура первенства Первой лиги против московской "Родины" сломали палец, посетил тренировку команды и пообщался с главным тренером клуба Леонидом Слуцким.

Хайрутдинов получил травму во втором тайме встречи, которая состоялась в минувшее воскресенье на казанской "Ак Барс арене". Стюарды сломали ему палец на левой руке после того, как на трибунах фанатского сектора началась потасовка.

"Ни фига себе ты конь, блин! Как они могли тебе палец сломать? Ты такой здоровый!"  сказал Слуцкий.

"Рубин" стартовал в Первой лиге победой над "Родиной"
"Рубин" стартовал в Первой лиге победой над "Родиной"

Ранее Лайф сообщал, что встреча против "Родины" завершилась победой "Рубина" со счётом 2:0. Хайрутдинов посещает игры казанского клуба уже на протяжении двадцати лет.

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ФК "Рубин"

Роман Фейгин
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