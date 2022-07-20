Российские военные ответным огнём подавили обстрел ВСУ приграничья Курской области

Российские военные ответным огнём подавили обстрел приграничных территорий Курской области со стороны Украины. Об этом сообщил в среду глава региона Роман Старовойт.

"Наши военные и пограничники подавили ответным огнём атаку ВСУ на приграничье Рыльского района. Пострадавших нет", — сообщил в телеграм-канале губернатор.