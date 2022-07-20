Российские военные ответным огнём подавили обстрел ВСУ приграничья Курской области
Российские военные ответным огнём подавили обстрел приграничных территорий Курской области со стороны Украины. Об этом сообщил в среду глава региона Роман Старовойт.
"Наши военные и пограничники подавили ответным огнём атаку ВСУ на приграничье Рыльского района. Пострадавших нет", — сообщил в телеграм-канале губернатор.
Ранее Старовойт сообщил о продолжающемся артиллерийском обстреле приграничных территорий Рыльского района. А на днях во время обстрела курского посёлка Тёткино было зафиксировано 20 прилётов. Среди жителей пострадавших нет, повреждения получили несколько домов.
Напомним, что приграничная Курская область регулярно оказывается под обстрелом со стороны Украины. В регионе действует жёлтый уровень террористической опасности, недавно его продлили ещё на две недели.