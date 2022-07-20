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Регион
Опубликовано 20 июля 2022, 08:33
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Российские военные ответным огнём подавили обстрел ВСУ приграничья Курской области

Российские военные ответным огнём подавили обстрел приграничных территорий Курской области со стороны Украины. Об этом сообщил в среду глава региона Роман Старовойт.

"Наши военные и пограничники подавили ответным огнём атаку ВСУ на приграничье Рыльского района. Пострадавших нет", — сообщил в телеграм-канале губернатор.

Ранее Старовойт сообщил о продолжающемся артиллерийском обстреле приграничных территорий Рыльского района. А на днях во время обстрела курского посёлка Тёткино было зафиксировано 20 прилётов. Среди жителей пострадавших нет, повреждения получили несколько домов.

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Напомним, что приграничная Курская область регулярно оказывается под обстрелом со стороны Украины. В регионе действует жёлтый уровень террористической опасности, недавно его продлили ещё на две недели.

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Алексей Берковиц
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