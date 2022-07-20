Россия дала понять, что не против участия третьих лиц в процессе заключения российско-украинского соглашения, однако никакие посредники уже не помогут сохранить режим нынешнего президента Незалежной Владимира Зеленского. Об этом РИА ФАН рассказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

"Мир наступит после освобождения Украины, и, если она сохранится хоть в каком-то виде на политической карте мира, исполнять новые договорённости будут совсем другие люди. С Зеленским и всей нынешней колониальной украинской псевдоэлитой никаких договорённостей быть не может", — заявил политолог.

По словам Голубя, стамбульские договорённости были последним шансом на сохранение режима Зеленского. Он уточнил, что западные кураторы не позволили Киеву заключить мир и тем самым "приговорили Украину". Нужно это было, уверен эксперт, для раскачивания политической стабильности в России путём продолжения боевых действий.

"Все мы хорошо помним, как [глава евродипломатии Жозеп] Боррель заявлял о том, что судьба конфликта решится на поле боя. Тогда на Западе уже объявили о победе Украины, но унижение России казалось не настолько полным, чтобы привести к беспорядкам и смене власти. Так была совершена историческая глупость", — подчеркнул Голубь.

Теперь же, заметил эксперт, немедленный мир на Украине не нужен никому. Как напомнил политолог, Путин дал понять, что не против посредничества Турции и её президента Реджепа Эрдогана, но это уже не поможет. Для России неприемлема Украина, которая может угрожать Крыму и Приднестровью, совершать обстрелы Донецка, Курска и Белгорода.