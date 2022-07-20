Депутат Метелев: Путин подал личный пример приоритетности заботы о подрастающем поколении

Согласившись возглавить наблюдательный совет Российского движения детей и молодёжи, президент Владимир Путин дал сигнал всем ветвям власти о приоритетности работы с подрастающим поколением. Об этом в беседе с Лайфом рассказал председатель Комитета Государственной думы по молодёжной политике, председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.

"Это сигнал в том числе губернаторам, потому что такие советы у нас должны появиться при главах регионов в субъектах Российской Федерации. Это сигнал госкорпорациям и министерствам активно принимать участие в жизни этого движения, предоставлять ресурсы, возможности, инфраструктуру для того, чтобы как можно больше детей в нашей стране были счастливы", — рассуждает он.

Метелев напомнил, что в обществе был огромный запрос на создание единой детской организации и в Госдуме на него отреагировали. В результате был подготовлен федеральный закон, который несколько дней назад подписал глава государства, а сегодня в "Артеке" прошло учредительное собрание с участием крупнейших детских и молодёжных организаций, в том числе правопреемников советской пионерии.

"Тех, кто десятилетиями занимается воспитанием детей, мы сегодня объединили под общей эгидой Российского движения детей и молодёжи. Дети счастливы от того, что у них появляется возможность проявлять себя не на какой-то конкурсной основе или по каким-то лишь направлениям, а ежедневно и вне зависимости, откуда они — из Петропавловска-Камчатского, Калининграда, Москвы или Самары. Это движение развернёт свою работу в каждой школе, в каждом колледже страны", — отметил депутат Госдумы.