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Опубликовано 20 июля 2022, 20:40
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Кадыров сообщил о формировании новых батальонов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что 800 опытных сотрудников полиции и Росгвардии переведены в новые батальоны, чтобы они были готовы к выполнению любых задач.

"Мы перевели 800 человек из полиции, из Росгвардии, которые прошли всю чеченскую кампанию военную, были на Украине, некоторые были и в Сирии. Их мы перевели в полк специального назначения для того, чтобы полк мог в любое время, в любой день выехать и выполнить любую задачу. Не из-за того, что нет кадров", сообщил Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чечни добавил, что штат полиции и Росгвардии уже полностью заполнен за два дня. Ранее Кадыров объявил о формировании четырёх батальонов с внушительным количеством личного состава, набранного исключительно из уроженцев республики.

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Также Лайф сообщал, что Кадыров рассказал о разработке "грандиозных" планов по демилитаризации стран НАТО. На днях он обсудил тактику работы подразделений и будущие боевые задания со своим помощником, командиром спецотряда "Ахмат" Апти Алаудиновым.

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Светлана Шумакова
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