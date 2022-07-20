Кадыров сообщил о формировании новых батальонов

"Мы перевели 800 человек из полиции, из Росгвардии, которые прошли всю чеченскую кампанию военную, были на Украине, некоторые были и в Сирии. Их мы перевели в полк специального назначения для того, чтобы полк мог в любое время, в любой день выехать и выполнить любую задачу. Не из-за того, что нет кадров", — сообщил Кадыров в своём Telegram-канале.