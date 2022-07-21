Власти Португалии выступили против предложения ЕК по экономии газа

Португальские власти не поддержали предложение Еврокомиссии по экономии газа, сообщил госсекретарь по окружающей среде и энергетике страны Жоау Галамба. По его словам, идея, озвученная ЕК, вынуждает республику вовсе остаться без электричества.

"Это не может быть применено к Португалии. Португалия против этого предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами", — пояснил госсекретарь в интервью газете Expresso.

Он отметил, что действительно есть страны, которые не смогли себя вовремя защитить и теперь просят о помощи, однако предложение Еврокомиссии может губительно сказаться на Португалии и её жителях.