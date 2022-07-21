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Опубликовано 21 июля 2022, 09:29

Власти Португалии выступили против предложения ЕК по экономии газа

Португальские власти не поддержали предложение Еврокомиссии по экономии газа, сообщил госсекретарь по окружающей среде и энергетике страны Жоау Галамба. По его словам, идея, озвученная ЕК, вынуждает республику вовсе остаться без электричества.

"Это не может быть применено к Португалии. Португалия против этого предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами", — пояснил госсекретарь в интервью газете Expresso.

Он отметил, что действительно есть страны, которые не смогли себя вовремя защитить и теперь просят о помощи, однако предложение Еврокомиссии может губительно сказаться на Португалии и её жителях.

Испания отказалась сокращать потребление газа на 15%
Испания отказалась сокращать потребление газа на 15%

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия предложила сократить потребление газа на 15%, чтобы избежать возможного дефицита. Брюссель опасается, что в случае сокращения поставок топлива из России по "Северному потоку" его не хватит для обеспечения работы печей и электрогенераторов в странах ЕС.

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unsplash

Александра Васильева
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