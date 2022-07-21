Медведев: ВСУ нужно отодвинуть не только от Донецка, но и "пошире"

Украинские войска необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше от него. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который встретился в Ростовской области с беженцами из Донбасса и с Украины.

Граждане рассказали Медведеву о регулярных обстрелах Донецка со стороны ВСУ и призвали быстрее отодвинуть украинские силы от столицы ДНР.

"И не только от Донецка, теперь нужно пошире всё [сделать]", — добавил замглавы Совбеза.

Также он подчеркнул, что все задачи спецоперации требуют определённого времени, но они обязательно будут доведены до конца, чтобы в Донбассе было "спокойно, мирно и комфортно".