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Регион
Опубликовано 21 июля 2022, 12:33

Медведев: ВСУ нужно отодвинуть не только от Донецка, но и "пошире"

Украинские войска необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше от него. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который встретился в Ростовской области с беженцами из Донбасса и с Украины.

Граждане рассказали Медведеву о регулярных обстрелах Донецка со стороны ВСУ и призвали быстрее отодвинуть украинские силы от столицы ДНР.

"И не только от Донецка, теперь нужно пошире всё [сделать]", — добавил замглавы Совбеза.

Также он подчеркнул, что все задачи спецоперации требуют определённого времени, но они обязательно будут доведены до конца, чтобы в Донбассе было "спокойно, мирно и комфортно".

Медведев прибыл в Ростовскую область на встречу с беженцами из Донбасса и с Украины
Медведев прибыл в Ростовскую область на встречу с беженцами из Донбасса и с Украины

Ранее Медведев не исключил полного исчезновения Украины с карты мира. Он подчеркнул, что после госпереворота в 2014 году страна фактически лишилась независимости, перешла под управление Запада и доверилась НАТО.

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ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Оксана Попова
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