Лукашенко назвал главное условие для прекращения конфликта на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине можно закончить хоть сейчас, однако для этого существует главное условие. Об этом он рассказал в интервью информационному агентству France-Presse.
По словам белорусского лидера, всё зависит от самой Украины. При этом он считает, что в первую очередь руководству государства необходимо сесть за стол переговоров и заверить, что никогда не будет угрожать России.
"Согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация и прочее — это философия. Главное — безопасность России. Никогда российская власть, имея эту мощь и богатства России, не отступится от этого", — заявил Лукашенко.
А ранее Лукашенко рассказал, когда Украина "была потеряна". Президент Белоруссии высказал мнение, что это произошло, когда украинские власти отказались от славянской идентичности. Причём случилось это задолго до начала российской специальной военной операции, подчеркнул политик.
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