Президент России Владимир Путин был обеспокоен не свободой Украины, а расширением НАТО и возможным включением в альянс Киева, что поставило бы под угрозу безопасность РФ. Такое мнение высказал экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, Путин подчёркивал, что его не волнует вступление Незалежной в Евросоюз, чего нельзя было сказать о наращивании там сил Североатлантического альянса. При этом Макгрегор указал, что в Германии и Италии боятся дальнейшей эскалации напряжённости.

"Оба этих государства опасаются, что произойдёт следующее: мы вернёмся на Украину, я имею в виду подрывную деятельность, и попытаемся дальше использовать украинский народ и обрубок украинского государства для угроз в сторону России", — сказал он и добавил, что "главный мотив Москвы — нежелание соседствовать со странами – членами НАТО".