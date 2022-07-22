В Германии назвали три главных заблуждения Запада о России

Обозреватель немецкого издания Die Welt Жак Шустер назвал три главных заблуждения Запада о конфликте между Москвой и Киевом: РФ не удастся изолировать, санкции не приносят эффекта, а Российская армия значительно превосходит украинскую.

По мнению автора статьи, экономические санкции, введённые Западом, имеют обратный эффект: доходы России от продажи нефти и газа только увеличиваются.

Кроме того, Шустер обратил внимание, что Россия не одинока и не изолирована, как об этом заявляют американские и европейские политики.

"Вопреки тому что канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок утверждали в течение нескольких месяцев, Россия ни в коем случае не одинока. Помимо того что Кремль может рассчитывать на поддержку Китая, большинство стран мира обвиняет Европу в конфликте на Украине", — пишет Шустер.

Он также обратил внимание, что превосходство российской огневой мощи над Украиной — десять к одному, поэтому победа Киева в этом конфликте невозможна, да и президент РФ Владимир Путин не позволит поставить Москву на колени.

В заключение Шустер призвал Вашингтон принять участие в переговорах Москвы и Киева.