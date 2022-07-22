Песков объяснил, что означает расширение списка недружественных стран
Расширение списка недружественных России стран повлечёт за собой понижение уровня контактов с этими государствами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно, попадание в список недружественных стран влечёт понижение уровня контактов. Связано с недружественными проявлениями со стороны государств", — отметил представитель Кремля.
Это также означает, что указанные страны столкнутся с ограничениями на набор персонала для дипучреждений, но возможны и другие меры, добавил Песков.
Напомним, ранее сегодня российское правительство расширило перечень недружественных стран. В него попали Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Как пояснили в пресс-службе кабмина, эти государства осуществляют недружественные действия по отношению к диппредставительствам и консульствам РФ за границей.
ТАСС / Рюмин Александр