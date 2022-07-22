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Опубликовано 22 июля 2022, 13:01

Песков объяснил, что означает расширение списка недружественных стран

Расширение списка недружественных России стран повлечёт за собой понижение уровня контактов с этими государствами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, попадание в список недружественных стран влечёт понижение уровня контактов. Связано с недружественными проявлениями со стороны государств", — отметил представитель Кремля.

Это также означает, что указанные страны столкнутся с ограничениями на набор персонала для дипучреждений, но возможны и другие меры, добавил Песков.

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Напомним, ранее сегодня российское правительство расширило перечень недружественных стран. В него попали Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Как пояснили в пресс-службе кабмина, эти государства осуществляют недружественные действия по отношению к диппредставительствам и консульствам РФ за границей.

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ТАСС / Рюмин Александр

Александр Юнашев
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