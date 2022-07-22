Песков объяснил, что означает расширение списка недружественных стран

Расширение списка недружественных России стран повлечёт за собой понижение уровня контактов с этими государствами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, попадание в список недружественных стран влечёт понижение уровня контактов. Связано с недружественными проявлениями со стороны государств", — отметил представитель Кремля.

Это также означает, что указанные страны столкнутся с ограничениями на набор персонала для дипучреждений, но возможны и другие меры, добавил Песков.