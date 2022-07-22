Роднина не уверена, что отмена мастер-класса Трусовой связана с политикой
Роднина: Отмена мастер-класса Трусовой в Швеции может быть не связана с политикой
Мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме могли отменить не по политическим причинам. Об этом в беседе с RT рассказала депутат Госдумы Ирина Роднина.
Мероприятие в шведской столице должно было состояться 27–28 августа. Также было запланировано выступление 18-летней россиянки, на которое продали 80% билетов.
"На проведение любого соревнования, даже если мы организовываем его внутри страны, требуется получить разрешение со стороны Федерации фигурного катания на коньках России или же региональной федерации. Не факт, что Александра его получила. В противном случае получается гадание на кофейной гуще. Я просто не вижу других причин отказывать Трусовой. Да и не факт, что ФФККР дала такое разрешение. Поэтому сначала следует ответить на все вопросы. И я не уверена, что дело в политике", — сказала Роднина.
Трусова является бронзовой призёркой чемпионата мира, на европейских первенствах она дважды показывала третий результат. На Олимпиаде-2022 в Пекине она первой в истории без падений исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе и заняла в итоге второе место.
ТАСС / Владимир Гердо