Роднина не уверена, что отмена мастер-класса Трусовой связана с политикой

"На проведение любого соревнования, даже если мы организовываем его внутри страны, требуется получить разрешение со стороны Федерации фигурного катания на коньках России или же региональной федерации. Не факт, что Александра его получила. В противном случае получается гадание на кофейной гуще. Я просто не вижу других причин отказывать Трусовой. Да и не факт, что ФФККР дала такое разрешение. Поэтому сначала следует ответить на все вопросы. И я не уверена, что дело в политике", — сказала Роднина.