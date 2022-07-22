В США рассказали о планах ВСУ начать контрнаступление на Херсонском направлении

Украина планирует начать контрнаступление на юге страны в надежде отбить Херсон, пишет The New York Times.

Такие выводы авторы материала сделали на фоне заявлений украинских официальных лиц, рассказавших о недавней атаке ВСУ в отношении свыше 200 российских объектов и войсковых подразделений с помощью артиллерии и ракет большой дальности. При этом военные аналитики и западные чиновники не спешат говорить о коренном переломе и не верят, что поставки современного вооружения Украине способны изменить ход событий.

Авторы публикации также выразили опасения в связи с тем, что запасы Пентагона могут истощиться в ближайшие месяцы, а вдохновлённый поддержкой Киев слишком рано начнёт контрнаступление.

"Усиливая атаки на юге, Украина сталкивается с другим стратегическим затруднением: как ей использовать свои новые смертоносные возможности: сосредоточить огневую мощь для обороны на востоке или атаковать южный город Херсон", — пишут авторы статьи.

Они также отметили намерение украинских властей во время контрнаступления взорвать мосты и плацдармы у реки Днепр, чтобы перерезать России пути снабжения. Своим мнением по этому вопросу поделилась и замминистра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас. Она убеждена, что в случае неудачи Украина рискует в дальнейшем получать более слабую поддержку от США и Европы.