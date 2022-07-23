Власти Запорожья озвучили сроки поступления в регион российского газа

Строительство нового газопровода на освобождённой территории Запорожской области будет закончено в сентябре. Об этом сообщил член администрации региона Владимир Рогов.

"В лучшем случае мы увидим газ в начале сентября, если всё получится. Это будет переток из России по новому газопроводу, который планируется построить за это время", — пояснил он в беседе с ТАСС.