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Регион
Опубликовано 23 июля 2022, 05:06

Власти Запорожья озвучили сроки поступления в регион российского газа

Строительство нового газопровода на освобождённой территории Запорожской области будет закончено в сентябре. Об этом сообщил член администрации региона Владимир Рогов.

"В лучшем случае мы увидим газ в начале сентября, если всё получится. Это будет переток из России по новому газопроводу, который планируется построить за это время", пояснил он в беседе с ТАСС.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ повредили газопровод в Запорожской области. В результате на неконтролируемой Киевом территории пропал газ.

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ТАСС / Петр Ковалёв

Юлия Коновалова
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