Орбан: Европа должна выбрать мирную стратегию в украинском конфликте

Венгрия с честью заявляет о необходимости для Европы выбрать новую стратегию в украинском конфликте, которая будет нацелена на мир. Такую позицию высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед румынскими гражданами в городе Бэиле-Тушнад.

"Венгрии не стоит питать иллюзий, что мы сможем влиять на стратегию Запада. Тем не менее, для нас дело чести и морали — заявить о своей позиции, что необходима новая стратегия, целью которой был бы мир и формулирование хорошего предложения о мире", — подчеркнул Орбан.

Он пояснил, что целью такой стратегии не должна быть приверженность чьей-то конкретной позиции. Запад должен встать между Россией и Украиной, добавил Орбан.