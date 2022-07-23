Орбан: Европа должна выбрать мирную стратегию в украинском конфликте
Премьер Венгрии Орбан заявил, что Европе нужна мирная стратегия в украинском конфликте
Венгрия с честью заявляет о необходимости для Европы выбрать новую стратегию в украинском конфликте, которая будет нацелена на мир. Такую позицию высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед румынскими гражданами в городе Бэиле-Тушнад.
"Венгрии не стоит питать иллюзий, что мы сможем влиять на стратегию Запада. Тем не менее, для нас дело чести и морали — заявить о своей позиции, что необходима новая стратегия, целью которой был бы мир и формулирование хорошего предложения о мире", — подчеркнул Орбан.
Он пояснил, что целью такой стратегии не должна быть приверженность чьей-то конкретной позиции. Запад должен встать между Россией и Украиной, добавил Орбан.
Ранее Орбан заявил, что Европа санкциями выстрелила себе в лёгкие и сейчас задыхается. Он также предрёк Европе экономический спад в ближайшие месяцы.
ТАСС / JUAN CARLOS HIDALGO