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Опубликовано 23 июля 2022, 10:29

Орбан: Европа должна выбрать мирную стратегию в украинском конфликте

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Европе нужна мирная стратегия в украинском конфликте

Венгрия с честью заявляет о необходимости для Европы выбрать новую стратегию в украинском конфликте, которая будет нацелена на мир. Такую позицию высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед румынскими гражданами в городе Бэиле-Тушнад.

"Венгрии не стоит питать иллюзий, что мы сможем влиять на стратегию Запада. Тем не менее, для нас дело чести и морали — заявить о своей позиции, что необходима новая стратегия, целью которой был бы мир и формулирование хорошего предложения о мире", подчеркнул Орбан.

Он пояснил, что целью такой стратегии не должна быть приверженность чьей-то конкретной позиции. Запад должен встать между Россией и Украиной, добавил Орбан.

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Ранее Орбан заявил, что Европа санкциями выстрелила себе в лёгкие и сейчас задыхается. Он также предрёк Европе экономический спад в ближайшие месяцы.

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ТАСС / JUAN CARLOS HIDALGO

Анатолий Симоненко
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